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Dünya İsveç'te göçmen karşıtı partinin vekilinden skandal! İslam'a hakaret etti
Dünya

İsveç'te göçmen karşıtı partinin vekilinden skandal! İslam'a hakaret etti

İsveç'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, Müslümanlara hakaret ederek "İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:39:00 -
İsveç'te göçmen karşıtı partinin vekilinden skandal! İslam'a hakaret etti

İsveç'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret ederek "İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Ülkenin devlet televizyonu SVT'de "Çok kültürlülük" konulu tartışma programına katılan Jomshof, Müslüman ülkelerde yaşayanları "şanssız" olarak nitelendirdi ve "Bu ülkelerde doğmak zorunda kalan tüm insanlarla beraber acı çekiyorum. Çünkü İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." şeklinde hakarette bulundu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi, Jomshof'un sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Stenevi, "İsveçli demokratlar, İslamofobiyi ve İsveç toplumunun büyük bir kısmına duydukları tiksintileri açığa vuruyor. Dini ne olursa olsun İsveç'te büyüyen çocukların nefretle karşılanmaması gerekmektedir." dedi.

Liberal Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf de Twitter hesabından, İsveç Demokratlar Partisinin yabancı düşmanı, popülist bir parti olduğunu vurguladı.

Lööf, "Kendi İslamofobileriyle uğraşmıyorlar bile. İsveç'te her gün işe ya da okula giden Müslümanlar var. Bunları aşırıcılıkla ya da İslamcılıkla suçlamak doğru değil." şeklinde konuştu.

Linköping Belediyesi Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok da sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslüman olarak İslam'ı kabul eden benim. Bu, İsveç Demokratlarının gözünde iğrenç bir insan olduğum anlamına geliyor. Çocuklarımın, akrabalarımın ve arkadaşlarımın iğrenç bir insan olduğu anlamına geliyor. İsveçli Demokratları seçenler, çocuklarımın gözünün içine bakarak iğrenç olduğunu söyleyebilmelisiniz. Yapabilir misiniz?"

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