  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'te dünyaya örnek olacak boykot
Dünya

İsveç'te dünyaya örnek olacak boykot

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarını boykot etti. Dünyaya örnek olacak eylemde, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısı yapan broşürler dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:31:00 - 2021-10-29 19:34:33
İsveç'te dünyaya örnek olacak boykot

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarını boykot etti.

Aktivist ve akademisyenlerin kurduğu İsveç Filistinliler Derneğince Medborgare Meydanı'da yapılan eylemde, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısı yapan broşürler dağıtıldı.

Aktivistler, İsveç'te satılan İsrail markalarının bulunduğu broşürleri de meydandan geçenlere dağıttı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in 1967 yılından bu yana Filistin'i işgal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) uyarılarına kulak asmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddete devam ettiği ve askeri hapishanelerinde 200 çocuğu tutsak ettiği vurgulandı.

Açıklamada 600 bin İsrail vatandaşının işgal altındaki Filistin topraklarına yasal olmayan şekilde yerleştiği vurgulanırken bu zulme bir nebze olsun "dur" demek için İsrail mallarının alınmaması ve boykot edilmesi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!
Gündem

KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu gerçekle..
Erdoğan'dan flaş hamle! Alayına büyük şok... Hepsi donduruldu!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş hamle! Alayına büyük şok... Hepsi donduruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle dond..
Ömer Çelik: 'Tezkereye ‘hayır' demek oy getirmez'
Siyaset

Ömer Çelik: 'Tezkereye ‘hayır' demek oy getirmez'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Tezkereye ‘hayır’ demekten birileri oy bekliyorsa hiçbir vatandaşımızın buna yöneleceğini düşünmüyorum. Türkiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay