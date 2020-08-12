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Aktüel

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:02:54 -
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Malmö kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polisin izin vermediği bildirildi.

Paludan, ülkedeki aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt'e yaptığı açıklamada, Malmö'nün Rosengard bölgesinde cuma namazı öncesinde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için protesto izni istediklerini, ancak İsveç polisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Danimarkalı aşırı sağcı lider, geçen hafta sosyal medyadan Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

Rasmus Paludan, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park'tan Kur'an-ı Kerim yakma teklifi aldığını ve bunu 28 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de bir caminin önünde gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Malmö'nün Müslümanlar tarafından işgal edilmiş bir şehir olduğunu savunan Paludan, "İşgal edilen yerlerde en azından gösteri yaparız." ifadesini kullanmıştı.

- Hapis ve meslekten men cezası aldı

Öte yandan, Danimarka'da sık sık Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı.

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