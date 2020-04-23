İsveç’te bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye tahliye edildi

İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşları korona virüs salgını nedeni ile Türkiye’ye tahliye edildi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Avrupa’da bilanço artmaya devam ederken, Türkiye Avrupa’da bulunan vatandaşlarını tahliye etti. İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Arlanda Havalimanı’na İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşları getirilerek tahliye edildi. Havalimanına getirilen yaklaşık 300 Türk vatandaşı Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile yerel saat 20.00’de Türkiye’ye hareket etti. THY’nin Müdürü Bilal Arpacı, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğiyle özverili çalışmalar sonucu Türk vatandaşlarını sağ salim vatana gönderdiklerini ifade ederken, İsveç dışında Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç’te mahsur kalan Türk vatandaşlarının da yolcuların arasında bulunduğunu dile getirdi. Tahliye edilen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederken, THY’ye de teşekkür etti.

İsveç’te toplam korona virüs vaka sayısı 16 bin 755’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 21’e yükseldi.