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Dünya İsveç'te akılalmaz olay! Polisin aradığı kaçak göçmen bakın nerede çıktı
Dünya

İsveç'te akılalmaz olay! Polisin aradığı kaçak göçmen bakın nerede çıktı

İsveç'te oturma izni olmadığı için polis tarafından aranan 25 yaşındaki göçmen kadının İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde temizlikçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:29:00 -
İsveç'te akılalmaz olay! Polisin aradığı kaçak göçmen bakın nerede çıktı

İsveç'te polisin aradığı oturma izni olmayan 25 yaşındaki göçmen kadın, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranıyordu!

İsveç Expressen gazetesinin haberine göre, İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başlayan göçmen kadın, Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giydi. Göçmen kadın hırsızlık yaptığı günden beri aranıyordu.

Temizlik firmasını suçladı

Aranan göçmen kadın, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde yakalandı.

Olaya ilişkin temizlik firmasını suçlayan İsveç Başbakanı Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek." dedi.

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