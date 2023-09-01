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Dünya İsveç'tan flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

İsveç'tan flaş Türkiye açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:37:00 -
İsveç'tan flaş Türkiye açıklaması!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin devam eden NATO üyelik sürecine dair açıklama yaptı. Billström Ekim ayında belirlenecek üyelik hakkında bir kez daha Türkiye’yi işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıkladığı İsveç'in NATO üyeliğine dair kararına ilişkin İsveç'ten bir son dakika açıklaması geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması hakkında Türkiye'den umutlu olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO üyeliğini, Ekim ayında yeniden toplandığında onaylayacak.

Sabah'ın haberine göre, yeniden değerlendirilmeye alınacak üyelik sürecine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Billström, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." ifadelerini kullandı.

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