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Gündem İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü
Gündem

İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te yaptığı staj başvurusu 'Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' iddiasıyla reddedilen Fatma Zehra S. ile telefonda görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 22:26:00 -
İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te yaptığı staj başvurusu 'Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' iddiasıyla reddedilen Fatma Zehra S. ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

Fatma Zehra S'nin uğradığı haksızlığın tüm Türkiye'de konuşulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bir Türk kadınına yakışır şekilde bir duruş sergiledin. Maalesef demokrasi, insan hakları diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve bunun Fatma Zehra S'nin sağlam duruşu sayesinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türk öğrencinin staj programıyla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin Fatma Zehra S'nin her türlü ihtiyacında yanında olacağını sözlerine ekledi.

Fatma Zehra S. de Çavuşoğlu'na desteği için teşekkür etti.

İsveçli profesör NATO bahanesiyle başvurusunu reddetti

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazanmıştı.

Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta göndermişti.

Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap vermişti.

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenciye Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, olayla ilgili özür mektubu göndermişti.

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