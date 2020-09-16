  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri
Aktüel

İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:33:19 -
İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri

STOCKHOLM (AA) - Göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerini eleştirdi.

Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan Akesson, başkent Stockholm ve Malmö kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında ''Gerçekten gereksiz bir eylemdi.'' dedi.

Kur'an yakılmasına sempati duyamayacağını kaydeden Akesson, ''İsveç'te bu tür eylemleri yapmak için gösteri hakkı var. Bu gösteri hakkını korumamız önemli. Kur'an yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi. Ama bunun da Malmö'de kutuplaşmaya neden olup ortalığın yakılıp yıkılmasına da karşıyım.'' ifadelerini kullandı.

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Karşıt göstericiler de yol kesip araba lastikleri yakmıştı.

Geçen hafta da Paludan'ın yandaşları Müslümanların yoğun olduğu İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri provokasyonuna devam etmek için iki hafta önce vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayarak, Yunanistan’a arka çıkan AB’nin Türkiye’yle ilgili ‘olası’..
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek ol..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı