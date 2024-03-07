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Gündem İsveç ve Finlandiya NATO tatbikatında
Gündem

İsveç ve Finlandiya NATO tatbikatında

Yeniakit Publisher
2024-03-07 07:45:00 -
İsveç ve Finlandiya NATO tatbikatında

NATO, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in kuzey bölgelerinde dev tatbikatına başladı. Tatbikata,14 ülkeden 20 binden fazla asker katılıyor. Bunlar arasında üyeliğinin resmileşmesi için artık önünde hiçbir engel kalmayan İsveç’te var.

NATO, Rusya topraklarına yakın bir bölgede Finlandiya, Norveç ve İsveç’in kuzeyinde tatbikat yapıyor.

Nordic Response 2024 adlı tatbikatta tüm üyelerce üyeliği onaylanan ve kısa süre içinde resmi olarak NATO’nun 32. üyesi olacak olan İsveç’te yer alıyor.

İsveç, Finlandiya ve Norveç ile bu yılki tatbikatın ev sahibi konumunda oldu. Tatbikat NATO'nun onlarca yıldır gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan Steadfast Defender 24'ün bir parçası ve Rusya sınırına kadar tüm toprakların savunabilir olduğunu göstermeyi amaçlıyor.


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Belçika, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve ABD’nin de dahil olduğu tatbikat 15 Mart’a kadar sürecek.

Tatbikata katılan birliklerin yaklaşık yarısı tatbikat yapacak geri kalanlar denizde 50'den fazla denizaltı, fırkateyn, korvet, uçak gemisi ve çeşitli amfibi gemilerle, havada ise 100'den fazla savaş uçağı, nakliye uçağı, deniz gözetleme uçağı ve helikopterle eğitim verecek.

 

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