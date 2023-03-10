İsveç ve Finlandiya ile NATO Toplantısı! Türkiye'den 'Güvenlik kaygıları' mesajı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Türk basın mensuplarına açıklama yapan Kalın, heyette Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından yetkililerin bulunduğunu söyledi.

Kalın, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü, NATO'nun Türkiye'deki depremlerden sonra yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ettiklerini, katkıların devamı konusunda taahhüt aldıklarını, ayrıca güncel güvenlik meseleleriyle Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını ifade etti.

KALIN: KAYGILARIMIZI AÇIKÇA İFADE ETTİK

Türkiye, İsveç ve Finlandiya Üçlü Mekanizma toplantısını 2 ay kadar önce yapmayı planladıklarını ancak İsveç'teki Kur'an yakma hadisesi sonrası bunu ertelediklerini hatırlatan Kalın, Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesindeki ricası üzerine bunu canlandırdıklarını dile getirdi.

Kalın, "Genel olarak toplantının olumlu bir havada geçtiğini ifade edebilirim. Biz özellikle bugüne kadar dile getirdiğimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının ve beklentilerinin altını bir kez daha hem İsveçli hem Finlandiyalı mevkidaşlarımızla çizdik. NATO Genel Sekreteri de bu toplantının bir kısmına katıldı ve burada da beklentilerimizi açık şekilde ifade ettik." dedi.

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Terörün hiçbir türü arasında ayrım yapmadan kararlı mücadelenin temel olduğunu baştan beri söylediklerini hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenlik kaygıları aynı zamanda NATO'nun güvenlik kaygılarıdır. Biz nasıl diğer NATO ülkelerinin ve NATO üyesi olmayan dost ve müttefik ülkelerin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyor, karşılaştıkları tehditlere karşı derhal amasız ve fakatsız adımlar atıyorsak ayrı şekilde müttefiklerden ve diğer dost ülkelerden de Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda benzer adımlar atmalarını beklemek en doğal hakkımız. Bu çerçevede PKK/PYD/YPG ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili İsveç ve Finlandiya'daki durumu tekrar değerlendirdik. Burada geçtiğimiz süreç içinde atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu, bazı alanlarda ilerleme sağlandığını kaydettik ve bu alandaki çabaları ve çalışmalardan dolayı da muhataplarımıza memnuniyetimizi ifade ettik. Ancak tabii ki süreç henüz bitmiş değil. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve bunların birtakım paravan örgütleriyle ilgili bu ülkelerdeki çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Özellikle terörizmin finansmanı, eleman devşirilmesi, terörizmin propagandasının yapılması ve şiddete teşvik edilmesi yönündeki eylemlerin önlenmesi için gerekli hukuki, adli idari, istihbari adımların atılması yönündeki beklentilerimizi de ifade ettik."

"ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

İsveç'in yeni bir terörle mücadele yasası hazırladığı, bunu İsveç hükümetinin kabul ettiğini hatırlatan Kalın, "Bunun bizim açımızdan memnuniyet verici olduğunu ifade ettik. Bu yasayla birlikte terörle mücadelede daha etkin bir konumda olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız zaten dile getiriyorlar. Biz bu yasanın yürürlüğe gireceği 1 Haziran'dan sonra da o tarihe kadar da terörle mücadele, PKK/PYD/YPG ve FETÖ benzeri yapılarla ilgili atılacak adımları yakından takibe devam edeceğiz." diye konuştu.

Kalın, bir terör örgütünün bulunduğu ülkeyi değil başka bir ülkeyi hedef almasının asla bu terör örgütüne göz yumulmasını gerektirmeyeceğini, örgütlerin paravan yapılarına karşı detaylı bilgi paylaşımı yaptıklarını, Türkiye'nin ilgili birimlerinin mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulunduklarını, bu isimler ve dosyalar üzerinde çalışmaların birlikte süreceğini vurguladı.

"Madrid'de imzalanan mutabakatın tam manasıyla kamil bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Temel beklentimiz bu. Bu gerçekleştiği oranda iki ülkenin NATO üyelik süreci olumlu bir yönde ilerleyecektir. Biz prensipte NATO'nun genişleme politikasını destekliyoruz. İttifakın özellikle müttefiklerin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve bir güvenlik şemsiyesi altında toplanması noktasında çok hayati bir rol oynadığını biliyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin giderek daha kırılgan ve tehlikeli hale geldiği bu dönemde üyesi olduğumuz ve son derece önemli roller üstlendiğimiz NATO'nun da bu süreçte kritik roller oynamaya devam edeceğinin farkındayız. Geçmişte olduğu gibi biz prensipte NATO'nun genişleme politikasını hep destekledik. Geçmişte başka ülkeler yeni üyelerin kabulünde çok uzun süren oyalamalar, bekletmeler yapmışlardı. Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın üyeliği konusunda takındığı tavrı kastediyorum. 9-10 yıl süren sadece bir isim meselesinden kaynaklanan süreçler yaşandı. Biz bu tür şeylere mahal vermedik. Sadece gerçek, sahici somut güvenlik kaygılarımızı dile getirerek bu yöndeki beklentilerimizi ifade ettik. Finlandiyalı ve İsveçli mevkidaşlarımız da bu konuda olumlu adımlar atıyorlar ama daha fazlasının yapılması gerektiğini kendileri de ifade ediyorlar. Bu, bir süreç. Bundan sonra da bunun idari, adli, istihbari boyutlarıyla birlikte takibine devam edeceğiz."

Kalın, Daimi Ortaklık Mekanizmasının bir sonraki toplantısının yakın vadede yapılması konusunda mutabık kaldıklarını, yer ve tarih konusunun gelecek günlerde belirleneceğini bildirdi.