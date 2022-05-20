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Siyaset İsveç ve Finlandiya için araya girdi: Erdoğan'dan Boris Johnson'a net mesaj!
Siyaset

İsveç ve Finlandiya için araya girdi: Erdoğan'dan Boris Johnson'a net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:59:00 -
İsveç ve Finlandiya için araya girdi: Erdoğan'dan Boris Johnson'a net mesaj!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli meseleler ele alındı.

"2 ülkenin YPG/PKK ile ilişkileri sorun teşkil ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

"Türkiye'nin meşru endişelerini gözeteceklerinden emin olmayız"

Erdoğan ayrıca, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.

"Türk kamuoyundaki tepki gözardı edilmemeli"

Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

 

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