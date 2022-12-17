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Dünya İsveç uyuma numarası yapmaya devam ediyor! PKK yandaşları yine eylemde
Dünya

İsveç uyuma numarası yapmaya devam ediyor! PKK yandaşları yine eylemde

İsveç'in başkenti Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 07:42:00 -
İsveç uyuma numarası yapmaya devam ediyor! PKK yandaşları yine eylemde

AA'nın haberine göre; izinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yayınlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı şu fadelerle değerlendirmişti:

"Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükûmeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor."

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