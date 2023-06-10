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Dünya İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!
Dünya

İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 09:48:00 - 2023-06-10 10:08:12
İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!

İsveç, üye olmadan NATO birliklerini konuşlandırmaya hazırlanıyor.

İsveç Başbakanı ve Savunma Bakanı, ülkenin NATO'ya üye olmadan, ittifakın topraklarında üs kurmasına izin verebileceğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Dagens Nyheter gazetesinde yayınlanan ortak makalede "Hükümet, İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ve NATO'ya üye ülkelerin gelecekteki ortak operasyon düzenleyebilmesi için hazırlıklara başlama kararı aldı." diye yazdı.

Makalede "Hazırlıklar, yabancı ekipman ve personelin İsveç topraklarında geçici olarak üslenmesini içerebilir. Bu karar Rusya'ya açık bir sinyal göndermekte ve İsveç'in savunmasını güçlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın öngörülebilir bir gelecekte komşu ülkeler için bir tehdit olmayı sürdüreceği vurgulanan yazıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in topraksal hırslarının nereye kadar genişlediğinin belirsiz olduğunu kaydedildi.

İsveç'in Baltık ülkeleri ve Finlandiya gibi NATO'nun koruma şemsiysi altına girmeyi beklediği bir dönemde Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almak amacıyla karşı saldırı başlattı.
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İsveç, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından NATO'ya tam üye olmak için komşusu Finlandiya ile birlikte başvuruda bulunmuş, ancak Türkiye ve Macaristan'ın vetosuyla karşılaşmıştı.

Finlandiya, nisan ayında üye olmasına rağmen, İsveç'in katılımı henüz gerçekleşmedi. Stokholm yönetimi, önümüzdeki ay Litvanya'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde üyeliğe kabul için yeşil ışık beklentisinde.

Kaynak: Euronews

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