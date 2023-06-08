İsveç, PKK’lı iadesine başlıyor

TAHSİN HAN

Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya’ya karşı kendine güvence arayışına giren ve NATO’ya girmeye çalışan İsveç, Türkiye’nin onayını almak için yeni bir adım daha atıyor...

Türkiye’nin, terörle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle üyeliğini veto ettiği İsveç, daha geçtiğimiz hafta sonu terör örgütü PKK yandaşlarına miting izni verip tepki çekerken dün ülke basınında ilginç bir haber paylaşıldı.

Türkiye’nin tepkisini çeken skandal PKK mitingi sonrası imajını düzeltmek ve yeniden güven inşaa etmek isteyen İsveç, Ankara’yı memnun edecek bir adım atacak gibi.

Terör yasası kapsamında

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda geri adım atmamasının ardından 1 Haziran tarihinde yeni terör yasasını yürürlüğe sokan İsveç, Ankara’yı NATO üyeliği konusunda ikna etmek için, PKK üyesini iade etmeye hazırlanıyor.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre İsveç Mahkemesi, 35 yaşındaki terörist için “Türkiye’ye iade” kararı çıkardı. İsmi açıklanmayan 35 yaşındaki terör örgütü üyesi, 2014 yılında uyuşturucu suçu nedeniyle Türkiye’de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ancak şartlı olarak serbest bırakıldıktan sonra İsveç’e kaçtı. Şahıs geçtiğimiz yıl Türk adli makamlarının talebi üzerine cezasının geri kalanını Türkiye’de çekmek üzere İsveç’te tutuklandı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Aftonbladet, haberinde Türkiye’ye iadesi onaylanan kişisinin asıl iade sebebinin terör örgütü PKK’ya verdiği destek olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta verilen kararın zamanlaması ise dikkat çekti. Kararın önümüzdeki hafta Türkiye ile gerçekleştirilecek NATO zirvesinden önce geldiğine dikkat çeken Aftonbladet, teröristin iadesi konusundaki kararın artık hükümette olduğunu vurguladı. İsveç basını, terör suçundan iade kararının ‘bir ilk’ olduğunu söyleyerek İsveç Yüksek Mahkemesi’nin konuyla ilgili somut adımlar attığının altını çizdi.

Çok doğru zamanlama

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü’nden Paul Levin, İsveç basınına, kararın İsveç hükümeti için çok doğru bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar bazı terör zanlıları sınır dışı edildi, ancak iade olmadı. Bu hafta içinde PKK için para toplayan bir şahıs hakkında da suçlama yapılması bekleniyor. Bu iki hamle Türkiye ve İsveç’in yapacağı yeni NATO görüşmesinden hemen önce gerçekleşiyor” dedi.