İsveç, Kur'an-ı Kerim provokatörüne kucak açtı: Momika'ya oturma izni verdi! Kuran-ı Kerim'i yaktı alçak

Göçmenler Ofisi Basın Müdürü Jesper Tengroth, ülkesinin Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunmasını gösterdi.

İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesine götürmüştü. İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesinin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.

Momika ise bu karar sonrasında İsveç'i terkedip Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. Norveç'e giden ve 28 Mart'ta iltica eden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.

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