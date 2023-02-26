İsveç İstihbarat Teşkilatı itiraf etti! PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor
SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.
Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.
Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.