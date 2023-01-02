İsveç hükümetinden İslami okullara darbe!

İsveç hükümetinin, "okul yönetimlerinin radikalleşmeye yol açtığını" savunarak birçok özel İslami eğitim kurumunu kapatma kararı aldığı bildiriliyor.

İsveç, ülke içindeki özel İslami eğitim kurumlarına "savaş açmış" durumda.

2022 yılında İslami eğitim kurumlarının kapatılmasına yönelik faaliyetlerini artıran İsveç'in 2019 yılından bu yana 19 İslami eğitim verilen özel okul hakkında kapatma kararı aldı. 2 eğitim kurumunun söz konusu kararı yargıya taşıdığı ve halen faaliyetine devam ettiği biliniyor.

Middle East Eye'ın haberine göre, İsveç hükümetince belirlenen eğitim müfredatını da kullanan özel İslami okullar, öğrencilere İslami eğitimler vermesinin yanı sıra ibadetler gerçekleştirmede ve helal gıda sağlamada da kolaylıklar sağlıyor.

Ancak İsveç yönetimi, "çocukların radikalleşmeye maruz kaldığını" iddia ederek birçok İslami okulu kapatma kararı almış durumda.

Çocukları söz konusu İslami okullarda okuyan ebeveynler, İsveç hükümetinin bu kararını samimi bulmuyor. Aileler, "İsveç yönetimi kararında samimi olsaydı eğer, okulları kapatma kararı almak yerine farklı alternatiflere yönelirdi, fakat yine de okulların kapatılması kararında ısrar edildi." ifadelerini kullanıyor.

İsveç Müslümanları topluluğunun üyeleri ise kararın yalnızca "özel İslami okullara uygulandığı" diğer özel kurumlara yönelik böylesi bir kararın mevcut olmadığını belirtiyor.

İsveç İslami Okullar Derneği üyesi Burhan Muhammed Ali, 1990'lı yılların başlarından bu yana hizmet veren İslami eğitim kurumlarının kapatılmasının yaklaşık olarak 10 bin Müslüman öğrenciyi derinden etkilediğini söylüyor.

"Siyasi saiklerle İslam karşıtlığı söylemi oluşturulmaya çalışılıyor"

Ülkede bazı İslami okulların öğrencilere ücretsiz bir şekilde hizmet verdiği biliniyor. İsveç Müslümanlarına göre, ücretsiz eğitim veren İslami kurumların kapatılması, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını artık buralarda okutamaması anlamına gelecek. Çünkü birçok ailenin, özel İslami ders veren kişilerin ücretlerini karşılayamaması sebebiyle bu okullara gönderdiği aktarılıyor.

Ailelere göre, özel İslami okulların kapatılması çocukların 'doğru dürüst' İslam eğitiminden mahrum kalacak şekilde büyüyecekleri anlamına da geliyor. İslami değerlerin öğreniminin verildiği özel okulların kapatılmasının ayrıca Müslüman çocukların gelecekte bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalmasıyla sonuçlanabileceğinden endişe ediliyor.

Birçok Müslüman çocuk ise İslami okullarda eğitim göremeyeceğinden dolayı oldukça üzgün. Aileleri çocukların arkadaşlarından, okul ortamından ve öğretmenlerinden uzak kalmaları sebebiyle kırgın olduklarını söylüyor.

İsveç'te yaşayan Müslümanlar, İsveç hükümetini "İslam karşıtı bir söylemin parçası olarak siyasi saiklerle söz konusu okulları kapatmakla" suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News