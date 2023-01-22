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Gündem İsveç hükümeti alçak saldırıyı böyle savundu
Gündem

İsveç hükümeti alçak saldırıyı böyle savundu

İsveç hükümeti, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı "ifade özgürlüğü" diyerek savundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:56:00 -
İsveç hükümeti alçak saldırıyı böyle savundu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesini "ifade özgürlüğü" ile savunarak, kutsal kitabın yakılmasını "saygısızlık" olarak niteledi.

Başbakan Kristersson, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel bir parçasıdır ancak yasal olan, her zaman uygun olan değildir. Birçok insan için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanları anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Billström ise Twitter'dan paylaştığı mesajda hem provokasyonu eleştirdi hem de ifade özgürlüğü savunması yaptı.

Billström, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç, geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" görüşünü paylaştı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

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