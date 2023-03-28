İsveç gol olup yağdı
EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasında İsveç, sahasında Azerbaycan ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-0 biten mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 kazandı.
EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasında İsveç, sahasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Friends Arena'daki maçı İsveç 5-0'lık skorla kazandı.
İsveç ikinci yarıda coştu
Mücadelede ev sahibi İsveç'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Emil Forsberg, 65. dakikada Bahlul Mustafazafe (kendi kalesine), 79. dakikada Viktor Gyökeres, 88. dakikada Jesper Karlsson ve 89. dakikada Anthony Elanga kaydetti. Bu sonucun ardından İsveç, 2 maç sonunda 3 puana ulaştı. Azerbaycan iki maç sonunda puanla tanışamadı.