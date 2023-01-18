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Gündem İsveç gazetesi bile isyan etti
Gündem

İsveç gazetesi bile isyan etti

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının devam ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 02:34:00 - 2023-01-18 02:36:05
İsveç gazetesi bile isyan etti

İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, iki gün önce SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazmasına rağmen, söz konusu bankanın Türkiye ile İsveç arasındaki NATO anlaşmasına uymayarak terör örgütüne destek verdiğini yazdı.

Gazete İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran 2022'de Madrid'de yapılan anlaşmanın 5. maddesini yayımladı.

Anlaşmanın 5. Maddesinde Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek vermeyeceğinin açıkça taahhüt ettiği kaydedildi. Buna rağmen SEB bankasının kurallara uymayarak terör örgütüne destek verildiği aktarıldı.

İsveç Mali Denetleme Kurumu'ndan Friatider'e yapılan açıklamada, 'Bireysel olayla hakkında yorum yapmıyoruz' dendi.

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