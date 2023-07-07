İsveç eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te peş peşe skandal eylemler gerçekleşmişti.

İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin koyduğu şartları yerine getirmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün son uyarısını yaptı.

Türkiye'den İsveç'e son uyarı

NATO karargahında İsveç'li ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Üçlü Muhtıra’nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Fidan, “PKK, FETÖ gibi terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin Türkiye için manası kalmıyor” dedi.



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Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den itiraflar

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.

"PKK’nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Türkiye'nin terörden çok ama çok etkilendiğini ve belki de diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünerek bu şekilde haklı olduğunu düşünüyoruz. PKK’nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar" dedi.