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Gündem

İstismara teşviğe karşı Aile Bakanlığı harekete geçti! YouTube’da çocuklara yönelik ‘sosyal ahlaksızlık’

Dünya çapında günde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen video paylaşım sitesi YouTube’da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı. Skandala karşı harekete geçen Aile Bakanlığı da her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videoları yayınlayan hesaplara erişimin engellenmesi için savcılığı başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 08:44:00 -
İstismara teşviğe karşı Aile Bakanlığı harekete geçti! YouTube’da çocuklara yönelik ‘sosyal ahlaksızlık’

Günlük 30 milyona ulaşan ziyaretçi sayısı bulunan video paylaşım platformu YouTube’da çocuklara yönelik kan donduran başlıklar ve içerikler taşıyan videoların dolaşımda olduğu ve milyonlarca çocuk tarafından izlendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Aile Bakanlığı 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu.

Skandal 4 milyon kez izlenmiş

Hürriyet'te yer alan habere göre, çocukların yoğun olarak kullandığı YouTube’da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı. Her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videolar “Annem kapıyı çalmadan girdi, üvey babamla beni gördü” gibi başlıklar taşıyor.

Sosyal medyada infiale neden oldu

Sosyal medyada “çocuk istismarı YouTube’da” hashtag’i ile gündem olan ve büyük tepkiye yol açan konu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık ‘Gerçek Hikâyeler’, ‘Hikâyem Bitmedi’, ‘İşte Benim Hikâyem’ ve ‘Hayatın Penceresi’ adını taşıyan dört hesapla ilgili YouTube yönetimi ve ilgili makamlarla iletişime geçerek savcılığa başvuruda bulundu.

Aile Bakanlığı harekete geçti

Aile Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, “Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemi vurgulandı.

BTK engel koydu

Açıklamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ise sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

Çocuk istismarına teşvik

Avukat Umur Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: Videolar, TCK103 ve 215’inci maddelere göre ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘suçu ve suçluyu övme suçu’na vücut vermektedir. Şöyle ki, herhangi bir fiziksel temas aranmaksızın, çocuklara yapılan her türlü cinsel davranış, çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Zira, işlenmiş bir suçun alenen övülmesi, örneğin; gazetede yazı yazarak, sosyal medyadan paylaşarak, ya da YouTube gibi bir video izleme kanalından paylaşılarak ilan edilmesi şeklinde icra edilebileceği kabul edilmektedir. Bu sebeple ilgili videolar iki suçun unsurlarını da barındırmaktadır.

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Yorumlar

ahmet

sözde aile bakanlığı millete söz verip tutmayacak nasılsa sözler mi süresiz nafaka, istanbul sözleşmesi, 6284, kadın beyanı esas gibi başkan kendi sonunu hazırlıyor sanırım. bu millete yazık edip allahın emirlerine karşı geliyor. aile kavramı nerdeyse tamamen ortadan kalktı. ne kötüki onlar duymazlar görmezler lakin allahın adaleti kesindir. onlar için ne kötü bir azap vardır.allahın ayeti dindarsınız ya bilin istedim
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Ulvi

İsmi içinde sosyal olan her şeyden insanı iğrendiriyorlar.Halbuki sosyal kelimesi insan için çok güzel anlamları olan bir kelimedir.
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