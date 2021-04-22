İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

Farklı şerbetli tatlılarda, farklı lezzetler arayanlar için istiridye tatlısı merak ediliyor. Yapılışı oldukça pratik olan istiridye tatlısı, bir o kadar da gösterişli oluyor. Ağızda dağılan lezzetli tatlının tarifi merak ediliyor. Peki, istiridye tatlısı nasıl yapılır? İstiridye tatlısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?