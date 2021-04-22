İstiridye tatlısı nasıl yapılır?
Farklı şerbetli tatlılarda, farklı lezzetler arayanlar için istiridye tatlısı merak ediliyor. Yapılışı oldukça pratik olan istiridye tatlısı, bir o kadar da gösterişli oluyor. Ağızda dağılan lezzetli tatlının tarifi merak ediliyor. Peki, istiridye tatlısı nasıl yapılır? İstiridye tatlısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
İstiridye tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Şerbeti için; 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, 1/4 tane limonun suyu
Tatlı için; 250 gram tereyağı, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı ceviz içi, 2 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2,5 su bardağı un
İstiridye tatlısı nasıl yapılır?
Öncelikle tarife şerbeti hazırlamakla başlayın. Şekeri, suyu ve limon suyu ekleyip kaynatmanız gerekir.
Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp tamamen soğuması için kenara alabilirsiniz.
Hamur malzemelerini bir kaba koyup ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Daha sonra yuvarlayıp bastırmaya başlayın. Çay bardağı ile şekil verebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25- 30 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Pişen tatlıyı 5 dakika soğumasını bekleyin.
Tamamen soğuyan şerbeti ilk sıcağı çıkan tatlıya kepçe yardımı ile dökebilirsiniz. Şerbeti çekince de istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…