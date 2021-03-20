İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 61 Akademik Personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacak.
İlk Başvuru Tarihi : 20.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 03.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2021
Sınav Giriş Tarihi : 08.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.04.2021
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