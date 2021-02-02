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Ekonomi İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alacağını açıkladı
Ekonomi

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alacağını açıkladı

İstinye Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 48 akademik personel alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:35:00 -
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstinye Üniversitesi, 48 akademik personel alımında bulunacak.

Prof / Doç / Dr. Öğr Üyesi / Öğr. Gör / Araş. Gör alımının yapılacağı duyurulan ilanda son başvuru tarihi ise 16 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Adayların;  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine  kadar  yukarıda  belirtilen  evrakları  İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyeceği belirtildi.

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