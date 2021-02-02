İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alacağını açıkladı
İstinye Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 48 akademik personel alacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstinye Üniversitesi, 48 akademik personel alımında bulunacak.
Prof / Doç / Dr. Öğr Üyesi / Öğr. Gör / Araş. Gör alımının yapılacağı duyurulan ilanda son başvuru tarihi ise 16 Şubat 2021 olarak açıklandı.
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyeceği belirtildi.
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