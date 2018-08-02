THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İstinat duvarı çöken inşaat mühürlendi

Kartal'da istinat duvarı çöken inşaat nedeniyle işçiler ve bitişikteki binada oturanlar kavga ederken, belediye ekipleri inşaatı mühürledi

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:37
İstinat duvarı çöken inşaat mühürlendi

Kartal Yakacık Yeni Mahallesinde saat 16.00 sularında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatın bitişiğinde bulunan binalarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çökme sonrası inşaatın çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ile inşaat sahibi ve çalışanlar arasında tartışma sonrası arbede yaşanırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Zeki Aydoğdu 6 aydır devam eden inşaatla ilgili olarak şikayetçi olduklarını fakat bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. İnşaatın bitişiğindeki evlerinin çökme tehlikesi yaşadığını öne süren 
Aydoğdu, binada yaşayanların tehlike içerisinde bulunduğunu iddia etti. İnşaat başladığından bu yana gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Aydoğdu, yetkilileri göreve davet etti.

Polis ekipleri arbede yol açan vatandaşları yatıştırırken, zabıta ekipleri ilk incelemelerin ardından inşaattaki çalışmalara son vererek mühürledi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:37
  1. kartal
  2. istinat
  3. duvar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'in yeni ekibine müjde! Transfer yapabilecek
    1. Süper Lig'in yeni ekibine müjde!..
    2. Tefecilere darbe! Tutuklandılar
    3. Birleşmiş Milletler'den Zimbabve'ye..
    4. Beşiktaş-B36 Torshavn maçının ilk..
    5. Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre..
    6. HDP'li Bilgen'den CHP ile ittifak..
    7. 2018 Yüksek Askeri Şura kararları!
    8. Suriye'de bilanço ağır! 887 sivil..
    9. YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri!
    10. Gerilime neden olan Papaz Brunson..
    11. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
    12. Sinan Yayla Korgeneralliğe terfi etti!
    13. Başkentte FETÖ'nün muhasebecisine 9..
    14. Kanal İstanbul için yabancı..
    15. Fenerbahçe'deki olası kavgaya Ali Koç..
    16. Tır'daki 8 tonluk mermer yola düştü
    17. Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı sürüyor
    18. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    19. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan..
    20. İstinat duvarı çöken inşaat mühürlendi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak