İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı!
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Hain saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 48’e yükseldi.
Gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48’e yükseldi.
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