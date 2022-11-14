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Gündem İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı!
Gündem

İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Hain saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 20:46:00 - 2022-11-14 21:29:52
İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 48’e yükseldi.

Gözaltı sayısı 48'e yükseldi

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48’e yükseldi.

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Yorumlar

asim keskin

bence emniyet yanlis yapti. Yakalanan kadinin resmini ve adini yayinlamyacakdi ilk etapta. Zaman kazanip hedef sasirtirip, dikkat dagitatar. arkasinda bulunan herkesi corap sökügü gibi yakalarlardi. ama bu kadini gören digerleri hemen saklanmislardir.
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