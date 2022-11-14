İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 48’e yükseldi.

Gözaltı sayısı 48'e yükseldi

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48’e yükseldi.