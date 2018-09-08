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İstiklal Şairi'nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor

İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un 63 yıllık hayatını konu alan "Korkma" isimli uzun metrajlı film için yapım şirketi ve sponsor firma arasında sözleşme imzalandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 01:35
İstiklal Şairi'nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Türk edebiyatının ve bağımsızlık mücadelesi yıllarının en önemli isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy'u anlatacak filmin yapım ekibi Ankara'da sanatseverlerle bir araya geldi.

Filmin senarist ve yönetmeni Talat Özpolat, yazım süreci 4 yıl süren senaryoyu, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi "Korkma"'dan ilham alarak kurduğunu söyledi.

Özpolat, hamasi bir iş yapmak istemediklerini, istiklal şairinin insani yönünü yazdığını belirterek, "Gençlerimiz bu önemli ismi tanısın istedim. Bunu da belgesel tadında değil de sinema dilinde çektik." diye konuştu.

Korkma filminin son zamanlarda yapılan önemli yerli eserlerden olacağını söyleyen Özpolat, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli oyunculardan birinin filmin başrolünde yer alacağını söyledi.

Çekimlerine İstanbul'da başlanacak filmin sponsorluğunu üstlenen iş adamı Necati Bulak ise "Daha ismini duyduğumuzda vücudumuz ürperdi. 'Korkma' aslında Türk halkının soyadıdır. Böyle bir filmin altına imza atmak ve katkı vermeyi kendimize bir zorunluluk olarak hissettik." diye konuştu.

Film 12 Mart'ta vizyona girecek

Genel Koordinatör İmbat Muğlu, filmin çekim sürecini hızlı bir şekilde başlatacaklarını ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü olan 12 Mart 2019'da vizyona girmesi için uğraş vereceklerini belirtti.

Basın toplantısında konuşan filmin sanat yönetmeni ve oyuncu Selahattin Taşdöğen ise sinemanın önündeki en büyük engelin maddi koşullar olduğunun altını çizdi.

Taşdöğen, içerisinde bulunduğu projenin kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirterek, "Biz Türk milletiyiz, biz çok farklıyız. Mehmet Akif Ersoy'un iki satırını okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. O ruhla biz bu filmi inşallah beyaz perdeye aktaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen "Kedim" ve "Khan" yapım şirketleri ile sponsor firma NBB Holding arasında sözleşme imzalandı. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 01:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Korkma
  4. Mehmet Akif Ersoy
  5. Oyuncu Selahattin Taşdöğen
  6. Talat Özpolat
  7. Anadolu Ajansı

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