İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası başladı

Doğum tarihi 20 Aralık, vefat tarihi ise 27 Aralık olan Ersoy, “20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u anma Haftası” dolayısıyla da çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Şiirlerini 7 kitap halinde "Safahat" isimli eserinde toplayan Ersoy, ayrıca Türk milletinin hürriyet mücadelesi için yazdığı "İstiklal Marşı"nı ise "Safahat" eserine koymadı.

Taceddin Dergahı'na yerleşen 48 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı burada yazdı. 500 lira ödüllü İstiklal Marşı yarışmasına katılmayan milli şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Beyin ricası ve arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle yazmaya başladı.

İstiklal Marşı 17 Şubat'ta Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Bakan Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunan İstiklal Marşı, ayakta alkışlandı. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de "Milli Marş" olarak kabul edilirken, Ersoy kendisine ödül olarak takdim edilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Lübnan'da sıtmaya yakalanan ve İstanbul’a dönen Mehmet Akif, 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'ndaki dairede 63 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Mili Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabri ve Ankara'dayken yaşadığı, sonrasında da müzeye çevrilen Taceddin Dergahı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.