İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni "Akif" filmiyle beyaz perdeye aktarılacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktarılacak.

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı "Akif", sinemaseverlere Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsüne tanıklık etme olanağı da sunacak.

Çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak filmin içerik danışmanlıklarını Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova ve Prof. Dr. Yasin Aktay üstlenecek.



Oyuncu seçimi devam eden filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.

12 Mart 2021'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilen filmin, aynı tarihte sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.



- "Akif'in penceresinden Milli Mücadele'nin öyküsü izlenecek"

Filmin danışmanlarından Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin Mehmet Akif'i sadece İstiklal Marşı şairi olarak tanıdıklarını, Milli Mücadeledeki çalışmalarını ve diğer eserlerini çok fazla bilmediklerini söyledi.

Bayhan, İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi olan Sebilürreşad Dergisi olarak, bugüne kadar 400'ün üzerinde konferans verdiklerini, özel hazırladıkları kitap ve tiyatro oyunları ile Mehmet Akif'i anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Fatih Bayhan, "Mehmet Akif'in hayat öyküsünü anlatmak için güçlü bir sinema filmi yok. 12 Mart 2021'e yetişmesi için 3 yıldır sinema filmi için çalışma yapıyoruz. Filmin merkezinde İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesi anlatılacak. Tabii Akif'in hayat öyküsü de anlatılacak. Milli Mücadele dönemi, İlk Meclis'in açılışı, Anadolu'da Kuvay-ı Milliye'yi anlatmak adına yaptığı konuşmalar, Akif'in milletin uyanışı için yaptığı çalışmalar... Bunların tümü filmde olacak. Bunlar İstiklal Mücadelemizin de öyküsü. Akif'in penceresinden Milli Mücadele'nin öyküsünü izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesailerini Akif'in tanınmasına adadıklarını, bunun için bugüne kadar 400'den fazla konferans verdiklerini dile getiren Bayhan, sinema filmiyle Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi anlaşılacağını düşündüklerini, film seyirciyle buluşacağı için heyecanlı olduklarını söyledi.

- "Filmi yapanlara, faaliyete geçtikleri için yürekten teşekkür ediyorum"

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da filmin çekileceği haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mehmet Akif Dedemizin çalışmalarının güzelce anlatıldığı, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecinin izleyiciye sunulduğu, Akif'in hayatına da dokunulduğu bir çalışma olması güzel. Akif'in yaşamı mükemmel ve tertemiz bir hayat çünkü. İnsanların Mehmet Akif'i iyice tanıması gerekiyor."

Filme danışmanlık yapan Sebilürreşad Dergisi ile çalıştığını da sözlerine ekleyen Argon, "Filmi yapanlara, bu konuda faaliyete geçtikleri için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.