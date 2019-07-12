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İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim için utanç kaynağı"

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında İstiklal Marşı'nı okuyamayan yarışmacılar gündem oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:49

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. Yarışmacılar İstiklal Marşı'nı okuyamayınca Müge Anlı duruma çok sinirlendi.

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Beğeniyle izlenen yarışmanın yayınlanan son bölümüne ise İstiklal Marşı sorusu damga vurdu.

Soruya uzun süre cevap veremediler

Güven Bana'da "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane "millet" kelimesi vardır? sorusuna uzun süre cevap veremeyen yarışmacılar, İstiklal Marşı'nı doğru okuyamayınca Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

"Benim için utanç kaynağı"

Yarışmacılara sitem eden Anlı, "Size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sizden sadece İstiklal Marşı'nı okumanızı istedim. Keşke biriniz okuyup diğeriniz saysaydı" dedi. Soruya cevap veren kadın yarışmacı ise "İnanamıyorum, benim için utanç kaynağı" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:49
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