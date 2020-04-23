İstiklal Marşı’nı okudular, DJ performansıyla eğlendiler

Trabzon’da korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saatler 21.00’ı gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerinde kutlayan vatandaşlar DJ’nin şarkılarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Trabzon’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında evlerin balkonunda kutlandı. Saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerinde kutlayan vatandaşlar, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meşale yaktı. Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Mahallesi’nde DJ Gökhan Tutum ise evinin balkonuna müzik seti kurdu. Gökhan Tutum, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile balkonundan çaldığı şarkılarla sitedeki çocukları eğlendirdi.

Site sakinlerinden Emin Albayrak, 23 Nisan’ın bu yıl buruk bir şekilde kutlandığını belirterek, “23 Nisan ve 100. yıl çok önemli. Biraz buruk oldu ama böyle kutladık. Mutluyuz buna da şükür diyoruz. Türk halkı olarak bunu aşacağız” dedi.

Evinin balkonuna kurduğu müzik seti ile çocukları eğlendiren DJ Gökhan Tutum ise, “Çok heyecanlıyım. Daha öncede böyle bir etkinlik yapmıştım. Sürekli istek geliyor. Komşularımdan çok olumlu tepkiler aldım. Sürekli bunu yapmak istediklerini söylüyorlar. 23 Nisan’da bir DJ olarak bu performansı göstermek çok ayrı bir duygu” ifadelerini kullandı.