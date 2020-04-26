İstiklal Marşı okuyan kadını vuran maganda yakalandı
55 yaşındaki Havva Gülmez, 23 Nisan'da evinin camında İstiklal Marşı'nı okurken vurulmuştu. Gülmez'i vuran maganda yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İstiklal Marşı’nı okumak için pencereye çıkan Havva Gülmez’in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı.
Darıca Osmangazi Mahallesi, Aşuroğlu Caddesi, Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan'da saat 21.00’de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi.
Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.