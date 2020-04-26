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Yerel

İstiklal Marşı okuyan kadını vuran maganda yakalandı

55 yaşındaki Havva Gülmez, 23 Nisan'da evinin camında İstiklal Marşı'nı okurken vurulmuştu. Gülmez'i vuran maganda yakalandı.

2020-04-26 15:10:00 -
İstiklal Marşı okuyan kadını vuran maganda yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İstiklal Marşı’nı okumak için pencereye çıkan Havva Gülmez’in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı.

Darıca Osmangazi Mahallesi, Aşuroğlu Caddesi, Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan'da saat 21.00’de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi.

Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Pencerede İstiklal Marşı okurken vuruldu
Pencerede İstiklal Marşı okurken vuruldu

Yerel

Pencerede İstiklal Marşı okurken vuruldu

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