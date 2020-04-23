İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Samsun'da Atakum Belediyesi, Lozan Caddesi'nde konser düzenledi.

Zabıta ekiplerinin Türk bayrakları açtıkları konserde, "İzmir Marşı" çalındı. Balkonlarından Türk bayrakları sallayan vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi.

Saat 21.00'de zabıta ekipleri ve balkonlardaki vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Ürdün ve Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşları, karantina altında tutuldukları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda TBMM'nin 100. yılını kutladı.

Balkonlardan İstiklal Marşı okuyan vatandaşlara polis ve AFAD ekipleni ile yurt çalışanları eşlik etti.

- Çorum

Çorum Belediyesi Bandosu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Fatih Caddesi'nde konser verdi.

Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bandonun söylediği şarkı ve marşlara ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından bando eşliğinde okudu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının başlangıcının TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, "İnsanlar çifte mutluluk yaşıyor. Salgın nedeniyle zor geçen bugünlerde çifte mutluluk yaşatan Allah'a şükrediyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlik, bando eşliğinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısının okunmasıyla sona erdi.

Belediye bandosu, etkinliğin ardından Gazi ve İnönü caddelerinde marşlar eşliğinde tur attı.

CHP Çorum İl Başkanlığınca da Pir Baba Parkı önünde kutlama gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlik, konvoy düzenlenmesiyle son buldu.

- Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

600 Evler Mahallesi'nde Tokat Belediyesine ait otobüsten müzik yayını yapıldı. Balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun söylediği şarkı ve marşlara ıslık ve alkışlarla eşlik etti.

Vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından bando eşliğinde okudu.

- Çankırı

Çankırı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Londra'dan yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla geçtiğimiz günlerde Çankırı'ya getirilen vatandaşlar, Türk bayrağı alarak pencerelere çıktı.

Karantina altındaki vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını pencerelerinden saat 21.00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

İstiklal Marşı'na yurtta görevli AFAD ve emniyet görevlileri de eşlik etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da vatandaşlar, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı evlerinin balkonlarından ve hep bir ağızdan seslendirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı önünde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Kent merkezinde bulunan Silüet Sitesi sakinleri de evlerinin balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Site sakinleri İstiklal Marşı öncesi pencere ve balkonlarından İzmir ve 10. Yıl Marşı'nı seslendirerek 23 Nisan'ı kutladı.

Saat 21.00'ı gösterdiğinde site sakinlerini ellerindeki balonlarını havaya bırakarak İstiklal Marşı'nı okudu.

- Amasya

Amasya'da evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

10. Yıl Marşı eşliğinde alkış tutan vatandaşlar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Bu sırada havai fişek atıldığı da görüldü.



Bazı vatandaşlar ise balkon ışıklarını yakıp söndürdü.

Amasya'da, İspanya'dan getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar da saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygulu anlar yaşadıklarını belirterek, "Buraya gelen misafirlerimizin çoğunluğu üniversite öğrencisi. Onlarda da bu heyecanı, ülkeye olan özlemi gördük. İstiklal Marşı'na olan sevgilerini gördük. Türk bayrağına olan saygılarını gördük. Her odaya bir bayrak hediye ettik, onlar da camdan bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'mıza eşlik etti." ifadesini kullandı.











