İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" çağrısının yapıldığı Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Nevşehir'de de halk, 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte katılım yoğun oldu.

Öte yandan, önceki gün çocuklara resim kağıdı dağıtan Nevşehir Belediyesi ekipleri, çocukların boyadığı kağıtları yeniden toplayıp birleştirerek dev bir Türk bayrağı ortaya çıkardı.

Nevşehir Belediye binasına asılan bayrak önünde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve idareciler, ellerinde bayraklarla belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Arı, "Bugün ülkemiz ve dünya çocukları için özel bir gün." dedi.

- Niğde

Türkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, karantinaya alındıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'nun penceresinden ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Türk bayraklarıyla süslenen yurttaki programda, İstiklal marşı okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı, meşaleler yakıldı.

Niğde Belediyesince, hoparlörden İstiklal Marşı okundu, belediye binasına lazer ışıklarıyla Atatürk portresi, Türkiye haritası yansıtıldı ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Kentin farkları noktalarında oturan vatandaşların, evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuduğu gözlemlendi ve Dr. Sami Yağız Caddesi'den araçlarıyla geçen birçok vatandaş, korna çalarak kutlamaya eşlik etti.

-Yozgat



Yozgat'ta da saat 21.00'de belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okundu.

Belediye önünde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, belediye personeli sosyal mesafeyi koruyarak İstiklal Marşı'nı okudu. Emniyet Müdürlüğü binası da bayraklarla donatılırken, pencerelere çıkan personel coşkuyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.



Balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de saat 20.30'da mehter takımı eşliğinde Ankara Caddesi'nden Kırıkkale Belediyesi önünde yürüyüş düzenlendi.

Saat 21.00'de ise Kırıkkale Belediye Başkanı öncülüğünde belediye önünde ve binalarda vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar da araçlarının kornalarına basarak destek verdi.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantina altına alınan vatandaşlar da saat 21.00'de yurdun pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Görevliler ise yurt bahçesinde şarkılar eşliğinde oynayarak vatandaşlara moral verdi.

Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da saat 21.00'de hastane önüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

- Kırşehir

Kırşehir'de, İngiltere'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen Türk vatandaşları ile 2 binada karantina süreleri sona erenler, balkonlar ve pencerelerden İstiklal Marşı söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nda karantina sürelerini geçiren 252 Türk vatandaşı, saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla odalarının pencerelerine çıktı.

Yurt görevlilerinin ses sistemiyle başlattığı İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyen vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kervansaray Mahallesi'nde 14 günlük karantina süreleri sona eren site içerisindeki 2 binada yaşayanlar da iki mutluluğu bir arada yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, birlikte İstiklal Marşı söyledi.

- Sivas

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin düzenlediği program, Valilik ek bina önünden yürüyüş ile başladı.

Mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer il protokolü tarihi Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından marşlara eşlik ederek bayrak salladı.

Yürüyüş sonrası Kent Meydanı'nda il protokolünün katılımı ile İstiklal Marşı okundu.

Programda havai fişek gösterilerinin yanı sıra güvenlik görevlileri meşale yaktı.

Programa Ayhan'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.

Bu arada Almanya'dan koronavirüs önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları da kaldıkları yurdun penceresinden İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı salladı.

Yurt görevlileri, gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü de maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşını çaldı.

Kaleardı Mahallesi'ndeki Kılıçarslan Apartmanı sakinleri, balkonlara dev Türk bayrakları asarak, kurdukları ses sistemiyle toplu olarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ulaş ilçesinde protokol üyeleri, hükümet konağı bahçesinde sosyal mesafeye dikkat ederek İstiklal Marşı'nı okuyarak, 23 Nisan coşkusuna katıldı.

Suşehri ilçesinde görev yapan 112 sağlık ekipleri, ambulansın ses megafonundan açtıkları İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Şarkışla ilçesinde de binlerce vatandaş, balkonlara çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

- Kayseri

Kayseri'de büyükşehir ve ilçe belediyeler tarafından etkinlikler düzenlendi.

Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu.



