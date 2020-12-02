Korona vakalarının hız kesmediği İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliği nedeniyle toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğu bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Hal böyle olunca da İstanbul’da korona vaka artışlarının önü bir türlü alınamıyor. Ayrıca İstiklal Caddesi’ndeki yoğun kalabalık da işin bir başka cabası.

İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlarda artık yoğun kalabalıkların yaşanması mümkün olmayacak. Son zamanlarda İstiklal Caddesi'nden aşırı kalabalık nedeni ile sosyal mesafe hiçe sayılıyordu.

İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirelli paylaşımında, "Değerli İstanbullular yarından itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız. Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek. Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.