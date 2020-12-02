  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi?
Gündem

İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi?

İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yasalandı mı? Son dakika haberine göre Beyoğlu Kaymakamlığı koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi için alınan kararı açıkladı. Peki İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:55:00 - 2020-12-02 13:56:26
İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi?

Korona vakalarının hız kesmediği İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliği nedeniyle toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğu bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Hal böyle olunca da İstanbul’da korona vaka artışlarının önü bir türlü alınamıyor. Ayrıca İstiklal Caddesi’ndeki yoğun kalabalık da işin bir başka cabası.

İstiklal Caddesi’ne yasak mı geldi?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlarda artık yoğun kalabalıkların yaşanması mümkün olmayacak. Son zamanlarda İstiklal Caddesi'nden aşırı kalabalık nedeni ile sosyal mesafe hiçe sayılıyordu.

İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirelli paylaşımında, "Değerli İstanbullular yarından itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız. Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek. Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Gündem

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu...
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay