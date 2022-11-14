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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı hain bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın, çalıştığı iş yerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:43:00 - 2022-11-14 20:33:13
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Hain saldırının ardından emniyet güçleri tarafından teröristin yakalanması için hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı.

Küçükçekmece'de evde yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti.

Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine gece geç saatlerde operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından terörist kıskıvrak yakalandı.

"Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti"

Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dün de gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" dedi.

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Yorumlar

Nur

Bu şeytanı cehennem odununu Suriyeli diye seçtiler hem malına hem mıhına içimizdeki günahsız suriyelilerde nasip alacak  

ersan

bence suriyeli degil o suriyeli kiligina girmis chp ve iyi partilidir
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