İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada gerekçeli karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin 26 Nisan tarihinde görülen davanın karar duruşmasında ise bombayı bırakan Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davaya ilişkin İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 130 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını bölmek olduğu belirtildi

Gerekçeli kararda, sanıklar Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır'ın YPG/PYD silahlı terör örgütünün mensupları olduğu, örgütün nihai amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını bölerek bu topraklar üzerinde sözde bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olduğu, bu amaç doğrultusunda kamu düzenini bozmak, kamu otoritesini zayıflatmak, toplumda kargaşa meydana getirmek, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yolunu açmak, devlete olan güveni sarsmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak gayesine ulaşmak olduğu kaydedildi.

Albashir’in kafeterya tarzı iş yerlerinde çalışırken casusluk yapması için teklifler aldığı belirtildi

Örgütün yönetim kadrosuna ait şemanın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışma ile tespit edildiğinin anlatıldığı kararda, sanık Albashir’in Suriye'de meydana gelen iç savaş sonucu farklı yerlerde hayatını sürdürdüğü, Türkiye'ye gelmeden önce uzunca süre PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği, kafeterya ve pastane tarzı iş yerlerinde çalışarak geçimini sağladığı, YPG/PYD terör örgütü mensuplarınca kendileri lehine çalışması, casusluk yapması gibi teklifler aldığı kaydedildi.

İç çamaşırlarının içine patlayıcı malzemeleri yerleştirdiği vurgulandı

Sanık Bilal El Hacmaos'ın getirdiği pakette beyaz renkli, yumuşak dokuda, un benzeri patlayıcı maddelerin yanında kırmızı renkli kadın iç çamaşırının bulunduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, bu iç çamaşırlarının içerisinde kablolar ve tele benzeyen cisimler ile patlayıcı malzemelerin konulabileceği özel bölmelerin yer aldığı, İdlib'te kaldıkları 5.gün Bilal El Hacmaoas'ın getirdiği iç çamaşırlarını Ahlam'ın giymesini istediği, söz konusu malzemeleri Albashir’in giydiği korseye ve sütyene yerleştirdiği ve Albashir’in hareket kabiliyetini zorlaştırmayan, bol ve rahat kıyafetler giydiği de anlatıldı.

"Serinkanlı bir biçimde hareket ettiği anlaşılmıştır"

Gerekçeli kararda ayrıca, ‘’Sanık Albashir’in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsızz olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği, elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya konan eylem neticesinde sanığın elinde olmayan sebeplerle 99 insanın hayatını kaybetmeyerek yaralandığı, sanığın yaralanan 99 kişi yönünden nihai erimine ulaşamadığı anlaşılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

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2 ay boyunca keşif yaptıktan sonra bomba patlattıkları aktarıldı

Sanıklar Bilal Elhacmos ve Ahlam Albashır'ın eylem yapmak üzere Suriye’den yasal olmayan yollarla Türkiye’ye gönderildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, sanıkların yine yasal olmayan yollarla İstanbul’a geldiği, 2 ay süresince keşif ve eylem hazırlıkları yaptıkları, eylem için uygun olduğu tespiti yapılan Taksim’de olay günü bomba patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdikleri, sonucunda ise 1'i çocuk olmak üzere 6 insanın hayatını kaybettiği, 99 insanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve giderilemeyecek ölçüde farklı şekillerde yaralandıkları ve pek çok konut, işyeri ve araçta maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.

Eylemin ardından yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçırılmalarının organize edildiği aktarıldı

Açıklanan gerekçeli kararda, eylemin başından itibaren savunmasız sivil vatandaşları hedef aldığı, terör örgütü yöneticisi olduğu tespit edilen ‘Hacı’ kod adlı kişi tarafından tamamıyla sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmesi maksadıyla planlandığı, sanıkların eylemin ardından yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçırılmalarının organize edildiği belirtildi.

‘‘Geç oldu, yarın gideriz’’ dediği için saldırıyı ertesi güne ertelemişler

Bombaya patlayıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğini veren ve bombayı patlamaya elverişli hale getiren kimyasal ile diğer maddelerin, sanık Bilal'in nerede, ne zaman, ne şekilde görüştüğü ve kim olduğu tespit edilemeyen kadın bir terör örgütü mensubu tarafından getirildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, Bilal'in bu maddeleri ‘Hacı’ kod adlı terör örgütü yöneticisinin talimat ve yönlendirmeleri ile tamamlayarak patlamaya hazır hale getirdiği ve çantaya yerleştirdiği, eylemden 1 gün önce Bilal Elhacmaos ile Ahlam Albashır'ın saldırı eylemi için Taksim'e gitmeyi planladıkları ancak sanıkların yurt dışına kaçmayı planlamaları sebebi ile Bilal Elhacmaos'ın kararından vazgeçip ‘geç oldu, yarın gideriz’ şeklinde söylemi üzerine saldırı eyleminin 13 Kasım’a ertelendiği kaydedildi.

Gizli bölmeler bulunan araçlar vasıtasıyla yurt dışına kaçırdıkları kaydedildi

Açıklanan gerekçeli kararda, Khalil Manja Hussein, Hazni Gölge ve Hüseyin Güneş'in saldırı eyleminin asli faillerinin yurt dışına kaçırılmasından sorumlu oldukları, örgütün Suriye’de lojistik desteğini sağlayan Hussein’in kurduğu organizasyon dahilinde Ahlam ve Bilal’in yakalanmasını engellemek amacıyla yurt dışına kaçırılmalarının planlandığı, sanık Hazni Gölge koordinesinde sanık Güneş’in ikametini kullanmalarının planlandığı ve şüphelileri içerisinde gizli bölmeler bulunan araçlar vasıtasıyla yurt dışına kaçırdıkları aktarıldı.