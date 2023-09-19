İstiklal Caddesi’nde yangın! Tramvay seferleri durduruldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Etrafta toplananlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Beyoğlu İş Merkezi’nin bodrum katında saat 9.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken İstiklal Caddesi bir süre Noltaljik Tramvay seferlerine durduruldu. Yangının ardından seferler normale döndü.

"YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIK"

İş yeri çalışanı ve yangına müdahale eden Ufuk Eroğlu "Duman çıktı biz aşağıya indik. Yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık. Suyu açtık. Dükkan kapalı olduğu için fazla müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Elektrikler kesildi. Daha sonra yangın çıktı. Biz bu kadar müdahale ettik. Bir dükkanda hasar meydana geldi" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO