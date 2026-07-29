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Gündem İstiklal Caddesi’nde alevler yükseldi: Restoranda çıkan yangın paniğe yol açtı
Gündem

İstiklal Caddesi’nde alevler yükseldi: Restoranda çıkan yangın paniğe yol açtı

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İstiklal Caddesi’nde alevler yükseldi: Restoranda çıkan yangın paniğe yol açtı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki bir restoranda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik oluştu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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