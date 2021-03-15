İstiklal Caddesi kapatıldı mı son dakika! İstiklal Caddesi ne zamana kadar kapalı?

İstiklal Caddesi kalabalık nedeniyle vatandaşların geçişine bir süreliğine kapatıldı. İstiklal Caddesi, havalarında ısınması ile birlikte İstanbulluların uğrak yeri olurken koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Koronavirüsün yayılması endişesi ile birlikte cadde geçici süreyle kapatıldı. Caddenin Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında aralıkta da bir karar alınmış, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddeye 7 bin kişi sınırı getirilmişti.

İstanbul'da HES kodu zorunlu olan yerler nereler?

HES kodu kontrolü yapılacak yerler neresi? kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde de HES kodu kontrolleri yapılıyor.