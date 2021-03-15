İstiklal Caddesi kapatıldı mı son dakika! İstiklal Caddesi ne zamana kadar kapalı?
İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alırken, bugün açıklanacak olan riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alacağı bekleniyor. İstanbul Valiliği il genelinde kamu kurumları başta olmak üzere berber, kuaför, nikah salonları gibi çok sayıda yerlere girmek için artık HES kodu uygulaması ile giriş yapacak. Pazar günüsokğa çıkma yasağı olmasına rağmen İstanbul sokaklarında iğde atılsa yeri düşmeyecek kadar kalabalık söz konusu idi. İstanbul’da kalabalık caddeler arasında İstiklal Caddesi en önde gelmekte. Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi kapatıldı. Peki İstiklal Caddesi ne zamana kadar kapatıldı?
İstiklal Caddesi kalabalık nedeniyle vatandaşların geçişine bir süreliğine kapatıldı. İstiklal Caddesi, havalarında ısınması ile birlikte İstanbulluların uğrak yeri olurken koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Koronavirüsün yayılması endişesi ile birlikte cadde geçici süreyle kapatıldı. Caddenin Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında aralıkta da bir karar alınmış, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddeye 7 bin kişi sınırı getirilmişti.
İstanbul'da HES kodu zorunlu olan yerler nereler?
HES kodu kontrolü yapılacak yerler neresi? kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde de HES kodu kontrolleri yapılıyor.