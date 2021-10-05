İstikamet cezaevi marş marş!

Yavuz Selim İstanbul

28 Şubat darbecilerinin cezaevinden çıkış planı, Adli Tıp raporuyla frenlendi. İleri yaş bahanesiyle “bunama” raporu almak için Adli Tıp başvurusu yapan Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 eski generalin raporu tamamlandı. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan darbecilerle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan, cezaevinde kalmalarına sağlık bakımından bir engel olup olmadığına ilişkin yapılan tetkikte “sapasağlam” raporu çıktı. Adli Tıp’ın raporunda, sanıkların cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik bir hastalıklarının olmadığına karar verildi. Hukukçular kararın doğru ve yerinde olduğuna vurgu yaparken, insan hakları savunucuları Adli Tıp’a hakkaniyetten şaşmadığı, Akit’e de darbecilerin hastalık oyununu deşifre ettiği için teşekkür etti.

Darbecilerin kolu kanadı kırıldı

Adli Tıp Kurumu’nun raporunu Akit’e değerlendiren Avukat Latif Cem Baran, şunları söyledi: “Zahiren gördüğümüz sağlamlığı tıp ilmi de tescillemiş oldu. Türkiye’deki kurumlar emniyet, adliye, tıp alanında darbe konusunda üzerine düşeni yapmış oldu. General rütbesinde Türkiye Cumhuriyeti ordusunu yönetmiş insanların bu tür şeylere tevessül etmesi saçma ve abesti. Hukuk merhalelerinden geçmiş olan bu davada kesinleşmiş cezaların askıya alınması girişimi başarısız olmuştur. Adli Tıp Kurumu doğru olanı yapmıştır. Kurumlardaki FETÖ mensubu temizlendiği ve yerlerine daha kaliteli personeller geldiği için Türkiye’yi içeriden yıkmaya çalışanların uzanacağı herhangi bir dal kalmamıştır. Bu karar onun işaretidir. Ülkemiz hukuken iyi yolda. Hata ve eksiklik elbette olacaktır ama onlar da telafi edilecek durumdadır” sözlerini sarf etti.

İHSD Başkanı Akbaş: İyi ki Akit var

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş da, şunları dile getirdi: “28 Şubat darbecilerinin kaytarma planı çökmüştür. Baskıya boyun eğmeyen Adli Tıp Kurumu’nu tebrik ediyoruz. Hak elbet gelir bir gün yerini bulur. Bu şahısların cezasını sonuna kadar çekmesi gerekiyor. Onlar başörtüsü takan öğrenciyi okula almadılar, hastayı tedavi etmediler. Bu alçak zalimlerin yaşattığı hiçbir zulmü insanımız unutmadı. Bu zorbaların zulümleri insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunların darbe yoluyla edindikleri servetleri de ellerinden alınmalıdır. Hesapları didik didik edilmelidir. Nasıl apoletleri sökülüp cezaevine gönderildilerse aynı şekilde hesaplarındaki hareketlilikler de tespit edilip kuruşu kuruşuna tahsil edilmelidir. İnsanlığa darbe yapmaya kalkanlar idam edilmediğine şükretmek yerine ‘bizi tahliye edin’ diyordu. Bir daha darbecilerin böyle bir eyleme kalkışmaması için de idam cezası geri getirilmeli ve darbeciler edilmelidir. Çeyrek asırdır darbelere karşı dik duran, zülümlere boyun eğmeden Akit’in yayınlarını takdir ve teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ‘İyi ki Akit var’ dedik.”