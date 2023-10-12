İstihdam piyasası son çeyreğe hareketli girdi

İstihdam piyasası için öncü gösterge niteliğinde değerlendirilen Kariyer.net İstihdam Endeksi verileri, 2023 yılının üçüncü çeyreği için açıklandı. İstihdam Endeksi verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla en fazla yeni ilan yayınlayan sektörler; Üretim, Yapı, Sağlık, Tekstil ve Bilişim oldu. En çok ilan yayınlanan pozisyonlar sırasıyla; Satış, Finans, Teknik Hizmetler, İdari işler, Üretim ve Hizmet başlıklarındaki pozisyonlar oldu. 2023’ün üçüncü çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre ilan sayısı en çok artış gösteren sektörler ise; Perakende, Kimya, Mobilya & Aksesuar oldu.

En yüksek ilan artışı depolamada

Geçen senenin aynı dönemine göre ilan sayıları en çok artan pozisyon grupları sırasıyla: Lojistik, İnşaat, Teknik Hizmetler, Hizmet ve Perakende oldu. Endekse göre; üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla adaylar tarafından en çok başvuru alan sektörler sırasıyla; Finans-Ekonomi, Telekomünikasyon ve Medya oldu. İlan başı başvuru sayıları geçen yılın aynı dönemine göre en çok artan sektörler ise; Finans-Ekonomi, Sigortacılık ve Telekomünikasyon oldu.

Siber Güvenlik grubunda yüzde 78 artış

Kariyer.net’in İstihdam Endeksi verileri, global ölçekte işten çıkarma dalgalarını geride bırakan Bilişim sektörünün Türkiye’deki ilan sayılarının artış trendinde olduğunu gösterdi. En çok ilan yayınlanan pozisyonlar; Grafik Tasarım Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Bilgi İşlem Uzmanı, ERP Uzmanı ve Gömülü Yazılım Mühendisi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ilan sayıları en çok artan bilişim pozisyonları grubu ise Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ ve Siber Güvenlik Yöneticisi gibi rollerin yer aldığı ‘Siber Güvenlik’ grubu olurken, artış yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti. IT Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi gibi pozisyonların yer aldığı ‘Bilgi Teknolojileri’ grubunda yüzde 14 artış yaşanırken, Veri Giriş Elemanı, Data Operatörü gibi pozisyonların yer aldığı ‘Veri Girişi’ grubunda yaşanan artış oranı yüzde 13 oldu.

Yapıda en çok ilan Mimarlık, İnşaat ve Emlak pozisyonlarında

İstihdam Endeksi verilerine göre; 2023’ün üçüncü çeyreğinde Yapı sektöründe en çok ilan yayınlanan pozisyon grupları; Mimarlık, İnşaat ve Emlak olarak sıralandı. Aynı dönemde bu sektörde en çok ilan açılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Hem işverenler hem adaylar hareketli

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, İstihdam Endeksi verileriyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “İstihdam piyasası, 2023’ün üçüncü çeyreğini hem işveren hem de iş arayan taraflar açısından hareketli geçirdi. İşverenlerin daha çok yeni ilan açtığı, adayların da daha fazla başvuru gerçekleştirdiği bir dönemden geçiyoruz. ‘Önümüzde şirketlerin çalışan devir oranlarının yükseleceği bir son çeyrek var’ diyebiliriz. İstihdam Endeksi verilerini değerlendirirken, Bilişim sektörüne her zaman olduğu gibi ayrı bir parantez açmakta fayda var. Son yıllarda hızlı büyümesi ve yetenek açığı ile sıkça konuşulan ancak ardından global ölçekte işten çıkarmalar ile sarsılan sektör tüm dünyada toparlanma dönemine girdi. Kariyer.net verilerinde de bu çeyrekte yeni ilan sayısının geçtiğimiz yıla göre arttığını görüyoruz. Diğer yandan bazı pozisyon gruplarında dikkat çekici artışlar gerçekleşiyor. Bu noktada ilk öne çıkan; Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ ve Siber Güvenlik Yöneticisi gibi pozisyonları içeren Siber Güvenlik Grubu. Bu grupta yeni ilan sayısı yüzde 78 arttı.”

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