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İstihbarat alan jandarmadan zehir tacirine operasyon

Sinop'ta bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 41 kök kenevir bitkisi ile 976,4 gram esrar maddesi ele geçirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:40
İstihbarat alan jandarmadan zehir tacirine operasyon

Sinop’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 41 kök kenevir bitkisi ile 976,4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

JANDARMA EL KOYDU

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Sinop merkezde ikamet eden bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 41 kök kenevir bitkisi ve 976,4 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere jandarma tarafından el konulurken, şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E-Tipi Cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:40
  1. kök kenevir
  2. esrar maddesi
  3. Sinop İl Jandarma Komutanlığı
  4. Sinop E-Tipi Cezaevi

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