İstifaya çağrılmıştı! Londra Polis Teşkilatı Şefi, kararını duyurdu

Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, bir polisin kaçırıp öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polisin tepki çeken müdahalesi nedeniyle istifa etmeyeceğini duyurdu.

Dick, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Sarah Everard'ın başına gelenlerin kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti.

Londra Polis Teşkilatı'nın ilk kadın şefi olduğunu vurgulayan Dick, "Belki de bundan dolayı beni daha fazla dehşete düşürüyor. Olanlar beni organizasyonuma liderlik etme konusunda daha kararlı hale getiriyor, daha az değil." diyerek istifa etmeyeceğini bildirdi.

Bu arada Londra Belediye Başkanı Sadık Han, anma törenine müdahalede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu ve polisten aldığı açıklamanın kendisini tatmin etmediğini belirtti.

Han, yaşananlara ilişkin olarak bağımsız bir müfettiş soruşturması istediğini de bildirdi.

İçişleri Bakanlığından Sky News'e yapılan açıklamada da İçişleri Bakanı Priti Patel'in polis raporunu okuduğu ve hala yanıtlanması gereken sorular olduğuna inandığı belirtildi. Buna rağmen Patel'in, Cressida'ya hala güvenin tam olduğu da vurgulandı.

Ne olmuştu?

33 yaşındaki Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard için son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta izinsiz bir anma töreni düzenlenmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek yüzlerce kişinin katıldığı anma töreninin sona erdirilmesini isteyen polis, talebin kabul görmemesi üzerine müdahalede bulunarak 4 kadını gözaltına almıştı.

Hem polisin anma törenine müdahalesi hem de müdahale sırasında bir kadının yere yatırılması tepkiye neden olmuştu.

Diğer yandan Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken, plakanın fotoğrafını çekip arkadaşlarına veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.