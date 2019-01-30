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İstifasını Kılıçdaroğlu istemiş! "Ya sen görevden al ya da istifa etsin"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa ettikten sonra geri dönmesi çok konuşulmuştu. Kaftancıoğlu'nun istifasını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Kaftancıoğlu'nu görevden alma talimatı verirken, "Ya sen görevden al ya da istifa etsin" dediği kaydedildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
İstifasını Kılıçdaroğlu istemiş! "Ya sen görevden al ya da istifa etsin"

CHP'de gelecek Parti Meclisi (PM) toplantısında geri kalan adayların tamamının belirlenmesi hedeflenirken, bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının da tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet'in haberine göre, son PM toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesini de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü MYK toplantısında 27 Ocak'ta yapılan ve parti içinde tartışmalara neden olan PM toplantısı devam ederken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan tartışma üzerine kurmaylarına talimat verdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Kaftancıoğlu'nu görevden alma talimatı verirken, "Ya sen görevden al ya da istifa etsin" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu'nun bugün Genel Merkez'e gelerek bir görüşme yapacağı da iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. PM
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. canan kaftancıoğlu

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