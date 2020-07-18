  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstifası Yunanı sevindirmişti! Cihat Yaycı'nın yeni görevi belli oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı'nın yeni görevi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:19:00 -
İstifası Yunanı sevindirmişti! Cihat Yaycı'nın yeni görevi belli oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra TSK'dan istifa eden emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın yeni adresi belli oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi’ni kuran Doç. Dr. Yaycı, denizcilik, Doğu Akdeniz, jeopolitika, Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ilanı gibi pek çok konu başlığında etkinlikler düzenleyecek.

Doç.Dr. Yaycı’nın direktörlüğündeki merkezde; Doç. Dr. Başak Akdemir, Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, Denizcilik eski Bakanı Burhan Kara, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Prof. Dr. Hakan Karan gibi isimlerde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı