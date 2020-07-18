İstifası Yunanı sevindirmişti! Cihat Yaycı'nın yeni görevi belli oldu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı'nın yeni görevi belli oldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra TSK'dan istifa eden emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın yeni adresi belli oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi’ni kuran Doç. Dr. Yaycı, denizcilik, Doğu Akdeniz, jeopolitika, Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ilanı gibi pek çok konu başlığında etkinlikler düzenleyecek.
Doç.Dr. Yaycı’nın direktörlüğündeki merkezde; Doç. Dr. Başak Akdemir, Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, Denizcilik eski Bakanı Burhan Kara, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Prof. Dr. Hakan Karan gibi isimlerde yer alacak.