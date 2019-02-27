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İstifası reddedilen Cevad Zarif ilk kez konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasının Ruhani tarafından kabul edilmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Dış politikamızı ilerletmek, İran halkının hukuk ve çıkarlarını uluslararası arenada savunmaktan başka bir endişem olmadı. Dışişleri Bakanlığının herkesin desteğiyle Anayasa, ülkedeki kanunlar ve genel siyaset çerçevesinde görevini layıkıyla ifa etmesini diliyorum" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
İstifası reddedilen Cevad Zarif ilk kez konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, tek endişesinin uluslararası arenada İran halkının çıkarlarını savunmak olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanlığının herkesin desteğiyle Anayasa, ülkedeki kanunlar ve genel siyaset çerçevesinde görevini layıkıyla ifa etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 30 saat boyunca kendisine verdikleri destek nedeniyle yetkililere ve İran halkına teşekkür etti.

Açıklamasında Zarif, şunları kaydetti:

"Dış politikamızı ilerletmek, İran halkının hukuk ve çıkarlarını uluslararası arenada savunmaktan başka bir endişem olmadı. Dışişleri Bakanlığının herkesin desteğiyle Anayasa, ülkedeki kanunlar ve genel siyaset çerçevesinde görevini layıkıyla ifa etmesini diliyorum."

Zarif resmi karşılama törenine katıldı

Öte yandan Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, "ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu" belirterek "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından duyurmuştu

Zarif, önceki gün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği ifade edilmişti.

İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
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