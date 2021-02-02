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Siyaset İstifa sonrası hareketlilik devam ediyor! CHP'li eski vekillerden önemli ziyaret
Siyaset

İstifa sonrası hareketlilik devam ediyor! CHP'li eski vekillerden önemli ziyaret

CHP'li 3 vekilin geçtiğimiz günlerde istifasının ardından CHP kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. CHP eski Milletvekilleri Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'ı ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:00:00 - 2021-02-02 21:05:10
İstifa sonrası hareketlilik devam ediyor! CHP'li eski vekillerden önemli ziyaret

CHP eski Milletvekilleri Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partideki son gelişmeleri değerlendirecekler.

İstifa sonrası CHP kulisleri hareketlendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle parti kulisleri hareketlendi.

Eski CHP milletvekili üç isim gelişmeler üzerine harekete geçti.

CHP'lilerden önemli ziyaret

Eski İzmir milletvekili Hakkı Akalın, eski Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun yarın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'la görüşeceği öğrenildi.

CHP'deki istifalar ve son gelişmeler hakkında eski genel başkanlarla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenilen heyet, ilk olarak yarın saat 11.00'de eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı Hoşdere'deki ofisinde ziyaret edecek. Saat 14.00'de eski Genel Başkan Hikmet Çetin'le Çankaya'daki Palet Pastanesinde buluşacak heyet, saat 16.00'da da Deniz Baykal'ı da Beysukent'teki evinde ziyaret edecek.

Üç ismin tamamen kendi inisiyatifiyle hareket ettikleri ve görüşmeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunacakları bildirildi.

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Yorumlar

Putsavar

chpti+ dagiliyor ya len
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Yunus

kaMAL'IN SALI GRUP TOPLANTISINDAKİ ZIRVALARINA TAHAMMÜL EDEMİYORUM, SÜLALESİNİN "KULAKLARINI ÇINLATIYORUM" BU KADAR YALAN DOLAN İFTİRALARINA RAĞMEN; NASIL RAHATÇA İNSAN İÇİNE ÇIKABİLİYOR BU ZAAARRRT, ANLAYAMIYORUM.
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