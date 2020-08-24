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Medya İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın yeni mesleğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 07:47:00 -
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

Amerikan sermayeli Fox TV'e akşam haberlerini sunan Fatih Portakal’ın istifa ettiği iddiaları sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Hükümete yönelik acımasız eleştiriler yaptığı gerekçesiyle büyük bir kesimin tepkisini toplayan Fatih Portakal’ın istifa kararı birçok muhalif isim tarafından doğrulandı.

Gazeteci Hadi Özışık ise Fatih Portakal’ın kesin olarak istifa ettiğini ve bundan sonra gazetecilik yapmayacağını söyledi.

Tarımcılık yapacak

Özışık, Fatih Portakal’ın İzmir Seferihisar’da tarım işiyle uğraşma kararı aldığını belirtti.

İsmail Saymaz da doğrulamıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında, Fatih Portakal’ın FOX Ana Haberi sunmaktan çekilme kararı aldığını söyledi.

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